Ｊ１町田は１６日にアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）の初戦となるＦＣソウル戦に臨む。町田の経営管理部兼運営部の古屋卓哉部長がスポーツ報知の取材に応じ、ＡＣＬＥへ向けての準備や初挑戦ならではの苦労を語った。

＊ ＊ ＊

８戦のうち４試合がアウェーとなるＡＣＬＥ１次リーグ。町田はジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア・９月３０日）、上海海港（中国・１０月２１日）、江原（韓国・１１月２５日）、上海申花（中国・２６年２月１０日）との試合を敵地で戦う。古屋氏が入念に確認するポイントとは―。

「スタジアム、練習場、ホテル、あとは選手たちの食事のために日本の食材が置いてあるスーパーがどこにあるか、などを視察しに行きます。基本的には向こうから推薦されるホテルがありますし、あとは旅行会社さんの方にもおすすめを聞きながら決めていく。選手が１番ストレス抱えないホテルを選んでいます。常に他のクラブと連絡を取り合って、情報を集めていますね。今年一緒に出るチーム（神戸、広島）とは、密に連絡をとってみんなで情報を共有しています」

異国で戦う以上、トラブルはつきもの。過去のＡＣＬ出場チームの経験をもとに、対策も練っている。

「例えば去年は韓国の浦項に川崎さんが行っていましたけど、浦項は（グラウンドが）カッチコチだったと聞きました。だから、（今回も）それは全然ありえます。僕たちがＡＣＬに出る前から、『なんかこういうトラブルがあったらしいよ』とは、常日頃から業界の中で聞く。例えば、チケットをちゃんと用意しているのに、ビジターが当日にしかチケットをくれなくて、当日ゲートの前でサポーターに配ったというのもよく聞く話。そこらへんは起こり得るのかなとは思っています。多分、僕たちがどれだけ準備しても、海外の人たちの感覚とは違う。だから、当たり前にチケットを貰えると思っていたら全然くれない、みたいなことも多分あるんだろうなと思います」

ホームでも調整が必要になる。町田は本拠地として町田ＧＩＯＮスタジアムを使用。２０２１年までに完了したバックスタンドの増設により、Ｊ１基準（１万５０００人収容）を満たす１万５３２０人の収容人数を誇る。しかし大会の規定により、背もたれのない席は使用できず。そのためゴール裏とメインスタンドの一部は使えず、「６０００人ちょっと」の座席しか試合当日には稼働できない。

「普段ゴール裏で使っているところは基本的に使えないので、（ＡＣＬＥでは）バックスタンドの３階になります。（同様にホームのゴール裏に背もたれがない）レイソルさんも（ＡＣＬでは）使っていないと聞きました。インスペクションというのがあって、スタジアムにＡＦＣの人が来るんですよ。そこで、『ここはいい。ここはダメ』みたいに判断される。僕たちのゴール裏は、『背もたれがないからダメだね』という判断でした」

町田は今回がＡＣＬ初出場。何もかもが初体験だ。古屋さんも昨年４月までＪ１福岡で１年間社長を務めクラブ経営に関わったが、ＡＣＬは初体験だ。だからこそ、様々な準備と対策を施しても「ゴールが見えない。何が正しいか分からない」と初出場ならではの苦悩を語る。

「例えばスタジアムの会場設営で、ルールにはこう書いてあるけど、みたいなこともあるかもしれない。日本のスタジアム基準からすると、ＡＦＣの基準はものすごい厳しい。だから、『実際はこう書いてあるけど、ここまでやれればオッケーらしいよ』みたいな情報もあるんですよ。完璧には絶対にそろえられない。でも、本当にそれで行けるか分かるのは前日。前日にマッチコミッショナーとのミーティングがあるんですが、そこで全部回って確認する。前日の段階で『いや、全然ダメだね』と言われてしまう可能性も、もちろんある。その場合罰金とかになってくるので怖さがあります」

町田はクラブビジョンとして「町田を世界へ」を掲げる。今回のＡＣＬＥ出場はその第一歩。監督、コーチ、選手だけでなく、クラブのスタッフも意識を高めている。

「町田をビッククラブにしなきゃいけないと思っています。そのためにはＡＣＬに出ないといけないですし、勝たなければいけない。そこに直接携われているのは楽しさも感じますし、やりがいも感じます」

裏方の支えも原動力に、まずは初戦のＦＣソウル戦で白星をつかみ、町田の実力を示す。（浅岡 諒祐）