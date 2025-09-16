読売テレビは１５日、１０月１日より朝の情報番組として「ＺＩＰ！」（月〜金曜・前５時５０分）の放送と、「ＺＩＰ！」内の関西ローカルパート（月〜木曜・前７時４０分頃〜５５分頃、金曜・前６時６分〜５４分／７時４０分頃〜５５分頃）の放送を開始すると発表した。

関西ローカルパートのＭＣとして、今年４月に読売テレビに入社したばかりの吉澤真彩（まや）、増田陽名（ひな）、藤岡宗我の３人の新人アナウンサーを抜てきした。月曜日は増田アナ。火曜日は吉澤アナ、水曜日は藤岡アナがそれぞれ先輩アナウンサーとともに出演。木曜、金曜日は新人アナ３人のうち１人と、先輩アナウンサーのコンビで関西の朝を彩る。

吉澤アナは同局を通じ「入社１年目から担当できるとは思っていなかったので、衝撃を受け、心臓の音が聞こえるくらい胸が高鳴りました。前向きな一日を始めていただけるよう、明るく丁寧に情報をお届けしてまいります！」とコメント。同局に入社するまで関東在住だった増田アナは「関西の情報を知ることが出きる朝番組の存在がとてもありがたく、また役立つことを実感している最中です。入社１年目だからこその挑戦する気持ちを忘れずに、ひとつずつ丁寧に向き合っていきたいです」と気合十分だ。

男性アイドルをはじめとしたエンタメ分野が大好きな藤岡アナは「推し活の情熱を情報に変えて、毎日が少しでも楽しくなるようなエンタメ情報もお届けしたいです。いつか『関西の朝といえば藤岡アナ』と言っていただけるように頑張ります」と誓った。