読売テレビ、『ZIP!』で関西ローカルパート放送決定 MCに新人アナ3人抜てき【コメントあり】
読売テレビは、10月1日から日本テレビ系の情報番組『ZIP!』（月〜金 前5：50〜前9：00）内で関西ローカルパートを放送すると発表。関西ローカルパートのMCに今年4月読売テレビに入社したばかりの吉澤真彩、増田陽名、藤岡宗我の新人アナウンサーを務める。
【写真】ガッツポーズ！『ZIP!』関西ローカルパートでMCを務める読テレ新人アナ
関西ローカルパートは、毎週月曜〜木曜午前7時40分頃〜55分頃、金曜午前6時6分〜54分・午前7時40分頃〜55分頃に放送する。番組では毎朝全国のニュース・スポーツ・芸能などの最新情報、そして関西に密着した最新ニュースや天気、おすすめ情報を届ける。
【コメント】
■吉澤真彩アナウンサー
このお話をいただいたとき、入社1年目から担当できるとは思っていなかったので、衝撃を受け、心臓の音が聞こえるくらい胸が高鳴りました。幼い頃、毎朝学校へ行く前に朝の番組から元気をもらっていた私が、今度は誰かの一日を明るくする「きっかけ」を届ける立場になれることに、喜びと責任を感じています。朝は元気な日もあれば、少し気持ちが沈む日もあると思います。そんな時でも前向きな一日を始めていただけるよう、明るく丁寧に情報をお届けしてまいります！
■増田陽名アナウンサー
お話を聞いたときは、私たちが担当させていただけることにうれしさと緊張と責任と…いろいろな感情が入り混じっていました。私は読売テレビに入社するまで関東に住んでいたので、関西の情報を知ることができる朝番組の存在がとてもありがたく、また役立つことを実感している最中です。入社１年目だからこその挑戦する気持ちを忘れずに、ひとつずつ丁寧に向き合っていきたいです。視聴者の皆さんの朝が少しでも明るくそして楽しいものになるよう頑張ります！
■藤岡宗我アナウンサー
入社1年目で担当することにとてもプレッシャーはありますが、憧れの先輩方のように関西の朝を彩っていけるよう、新人らしく元気100％で頑張ります！特に男性アイドルをはじめとしたエンタメ分野が大好きなので、推し活の情熱を情報に変えて、毎日が少しでも楽しくなるようなエンタメ情報もお届けしたいです！初めてのレギュラー番組で視聴者の皆さまの毎日の活力となれるように、そしていつか「関西の朝といえば藤岡アナ」と言っていただけるように頑張ります！
【番組概要】
『ZIP!』（月〜金 前5：50〜9：00）
※関西ローカルパート：月〜木 前7：40頃〜7：55頃、金曜前6：06〜6：54／前7：40頃〜7：55頃）
【ZIP!内関西ローカルパートMC】
月：増田陽名アナウンサー（新人）・ytvアナウンサー（後日発表）
火：吉澤真彩アナウンサー（新人）・ytvアナウンサー（後日発表）
水：藤岡宗我アナウンサー（新人）・ytvアナウンサー（後日発表）
木：新人アナウンサー（3人のうち1人）・ytvアナウンサー（後日発表）
金：新人アナウンサー（3人のうち1人）・ytvアナウンサー（後日発表）
