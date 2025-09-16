読売テレビはこのほど、10月1日から朝の情報番組として、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）を放送し、同番組内で関西ローカルパートを設けると発表した。

30日の放送をもって終了する朝の生情報番組「す・またん！」（月〜金曜午前5時10分）の後枠となる。

ローカルパートは月〜木曜の午前7時40〜55分ごろ、金曜の6時6〜54分、同7時40〜55分ごろの放送となる。

ローカルパートのMCは今年入社した吉澤真彩、増田陽名、藤岡宗我アナの3人の新人アナと曜日代わりの先輩アナが担当する。

新人アナのコメントは次の通り。

吉澤アナ「このお話をいただいたとき、入社1年目から担当できるとは思っていなかったので、衝撃を受け、心臓の音が聞こえるくらい胸が高鳴りました。幼い頃、毎朝学校へ行く前に朝の番組から元気をもらっていた私が、今度は誰かの一日を明るくする「きっかけ」を届ける立場になれることに、喜びと責任を感じています。朝は元気な日もあれば、少し気持ちが沈む日もあると思います。そんな時でも前向きな一日を始めていただけるよう、明るく丁寧に情報をお届けしてまいります！」

増田アナ「お話を聞いたときは、私たちが担当させていただけることにうれしさと緊張と責任と…いろいろな感情が入り交じっていました。私は読売テレビに入社するまで関東に住んでいたので、関西の情報を知ることができる朝番組の存在がとてもありがたく、また役立つことを実感している最中です。入社1年目だからこその挑戦する気持ちを忘れずに、ひとつずつ丁寧に向き合っていきたいです。視聴者の皆さんの朝が少しでも明るくそして楽しいものになるよう頑張ります！」

藤岡アナ「入社1年目で担当することにとてもプレッシャーはありますが、憧れの先輩方のように関西の朝を彩っていけるよう、新人らしく元気100％で頑張ります。特に男性アイドルをはじめとしたエンタメ分野が大好きなので、推し活の情熱を情報に変えて、毎日が少しでも楽しくなるようなエンタメ情報もお届けしたいです。初めてのレギュラー番組で視聴者の皆さまの毎日の活力となれるように、そしていつか「関西の朝といえば藤岡アナ」と言っていただけるように頑張ります！」