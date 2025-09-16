◇ラグビー パシフィック・ネーションズカップ準決勝 日本62ー24トンガ（2025年9月15日 米コロラド州デンバー）

世界ランキング13位の日本は14日、同16位のトンガに62―24で快勝し、決勝進出を決めた。62得点、8トライはいずれも日本のトンガ戦最多。プレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POM）にはPR竹内柊平（27＝東京SG）が選ばれた。20日の決勝は6年ぶりの優勝を目指し、同9位のフィジーと対戦する。

6日の米国戦では47―21で快勝しても渋面だったエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）が、この日は「試合の中で修正できたことが良かった。選手が素晴らしく対応した」と総括した。3トライずつ奪い合った前半から一転、後半は5トライで畳みかけて圧勝。得点やトライ数そのものよりも、遂行力や修正力を称えた。後半は前に素早く詰めるトンガのディフェンスに対し、空いたスペースへ効果的にキック。ボール支配率、エリア獲得率両方で上回り、身上の超速ラグビーを体現した。竹内は両チーム最高のボールキャリー63メートルを記録。超速ラグビーの象徴的存在となりつつある3番は「僕の強みと自負している」と胸を張った。