ボートレース鳴門の開設72周年記念競走「G1大渦大賞」は3連休最終日の15日、3日目が終了した。きょう4日目の注目レースは、予選ラストとなる12Rだ。

すんなり枠なり3対3の進入は考えにくいが、ノーマル仕様で臨む菅のインは不動か。行き足から伸びを中心に気配は良く順当に逃げ切る。

3日目5Rの接触でペラ交換となった磯部は、さすがに割り引きが必要。好枠で水準以上の仕上がりを見せる板橋、笠原の次位争いとみる。磯部はペラ交換前の動きは良かっただけに仕上がり次第で注。松田大、原田は大外だと厳しいか。

＜1＞菅章哉 出足は少し甘いけど、補うだけの行き足、伸びがある。

＜2＞板橋侑我 起こしから行き足は良すぎるくらい。ターン回りもいいし、直線もそうやられない。

＜3＞笠原亮 変化はない。バランスが取れて悪くない。ここがいいというところもないですけど。

＜4＞磯部誠 足は良かった。ただ、接触で4日目から新ペラに換わるから、どうなるかは分からない。

＜5＞松田大志郎 試運転はいいと思ったけど、レースで重たさがあった。スタートも届かなかった。

＜6＞原田幸哉 まだ舟券に絡めるような足ではない。