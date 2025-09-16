女優の吉岡里帆（32歳）が、9月14日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。25歳のときに出した1st写真集について語った。



連続ドラマ「御上先生」（TBS系）で吉岡里帆と共演した永瀬莉子が、番組のゲストとして登場。永瀬は先日写真集を発売したが、吉岡もすでに予約をして手に入れていたと話して、永瀬を喜ばせる。



吉岡も25歳で1st写真集を出したと話し、「やっぱり自分の芸能生活の節目とか年齢的なタイミングとか、背筋も伸びるし、写真集を出した後って、より仕事も頑張れるというか、足跡を残せたからかそれも自信になるのかもしれないし、もっとこういうことをして行きたいな、とか、軸が1つ増える感じがしますよね」と語った。