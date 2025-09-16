吉岡里帆、「御上先生」で共演した生徒役を今でも追いかけている
女優の吉岡里帆（32歳）が、9月14日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。連続ドラマ「御上先生」（TBS系）で共演した生徒役を、今でも追いかけていると語った。
日曜劇場「御上先生」で吉岡里帆と共演した永瀬莉子が、番組のゲストとして登場。永瀬は先日写真集を発売したが、教師役だった吉岡は今でも生徒だった人たちを追いかけているため、「私、実はさ、予約してたの、普通に」と言って永瀬を喜ばせる。
吉岡は「『御上先生』で一緒になって、すごい美人でかわいくてきれいで、っていう魅力もそうなんだけど、人としてもね。すごい素敵な子で応援したくなる感じがすごい滲み出ていて。上坂樹里ちゃんも写真集を出していたけれど、みんなのことは今でも追いかけていて、2人の写真集を予約して購入したので。普段ね、資料とかで本を頂くんだけど、今回は『あ、私物あるので大丈夫』って。めっちゃいい写真集だったね、かわいいですよ！」と語った。
