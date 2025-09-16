キスマイ宮田俊哉、新CM撮影に合わせ髪色チェンジ 理想の“かっこいい大人像”も明かす
【モデルプレス＝2025/09/16】Kis-My-Ft2の宮田俊哉が出演する「アデランス」の新CM「増える、映える、かなえる」篇（30秒・15秒）が、16日より全国で順次放映開始される。
【写真】“キレキレダンス”を披露するキスマイ宮田俊哉
「おはようございます！」と元気にスタジオ入りした宮田。「髪、黒にしちゃいました！」と、新CMの撮影のために髪色まで変える気合の入れようを見せた。さっそく「増える 映える かなえる」の楽曲に合わせてダンスシーンの撮影に。まずはセンターポジションでキレのあるダンスを披露した宮田だが、今作はその宮田が5人に増殖し、5人の宮田がフォーメーションを組んで踊るダンスが見どころの1つ。そのため、同じ楽曲に合わせ、少しずつ位置や振付を変えながら、5人分のダンスを1人で踊らなくてはならない。
2人目、3人目と、撮影が終わるたび、モニター上でその映像が重ねられていく様子を見ながら「全部（のシーンが）揃ったらめっちゃおもしろいですね」とワクワクした顔の宮田。撮影の合間もダンスの練習に余念がない宮田は「こだわっていいですか？」と、重なり合う5人の動き全てに目を配り、体の動かし方やタイミングの取り方を細かく調整しながらひたすらダンスを踊り続けた。5人分の撮影を一通り終えると「全部“宮田”のレンジャーが生まれますね。アデランス戦隊！」と、その出来栄えに手応えを感じているようであった。
自身が思うかっこいい大人とは？という質問に対し「女性にモテるだけじゃなくて、同性の後輩とかからも、あの人かっこいいよなって言われるおじさんになりたいんです。年齢問わず、早めにいろいろケアしてかっこいい大人を目指すのは素敵なことだと思います」と理想の“かっこいい大人”像を語った宮田。今回のCMのテーマである「増える、映える、かなえる」に込めた思いについては、「“映える”に関しては、SNSがすごく流行っている時代なので、映えっていうものをみんな常に意識していると思います。自分が映えると自信にも繋がりますし、日本中（の人）のそういう意識が強くなったらいいなと思います」と明かした。
また、“かなえる”については「夢に向かっている人とか、夢をかなえた人ってかっこいいじゃないですか！自分も夢をかなえるぞっていう思いを込めましたし、そのためには何が必要かというと…、増毛なんですよ。だから“増える”ということも大切だなと思います」と話した。
さらに、新CMについて宮田は「僕のCMを見て、自分も頑張ろうって思ってもらえたら嬉しいなと思いますし、ぜひダンスを真似してTikTokとかにあげてくれたら“映える”んじゃないかなと思います。結構シンプルなダンスなので。僕もKis-My-Ft2の（TikTok）チャンネルであげようかなって思っています。ダンス未経験の方でも、宮田がやっているなら勇気を出してやってみよう！って思ってもらえる方がいたら素敵だなと思います」とコメントを寄せた。（modelpress編集部）
