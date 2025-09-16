Snow Man阿部亮平、紅茶ブランドアンバサダー就任 新CMで“香り”にうっとり
【モデルプレス＝2025/09/16】Snow Manの阿部亮平が、紅茶ブランド「リプトン」のブランドアンバサダーに就任。10月1日より新テレビCM「緑茶が香っちゃダメですか？」篇、「イエローラベルのおいしさの秘密」篇（15秒）が全国公開される。
【写真】Snow Man阿部亮平、マフラー包まるキュートな姿
撮影日はあいにくの荒天だったにも関わらず、阿部の明るい笑顔と爽やかな表情、そしてスタジオに漂うピーチグリーンティーの香りと紅茶の香りで、終始和やかな雰囲気で撮影が進行。1つ1つの表情にこだわり、ピーチグリーンティーの香りに酔いしれるうっとりした表情の阿部も見どころとなっている。
紅茶好きだという阿部だが、どんな時に飲むかと問われると「一番よく飲むのは勉強中なんですけど、自分がリフレッシュしたいなと思った時には紅茶が近くにあるような感じがしますね」とコメント。また「ダンスの練習のすき間時間も、ワンランク上の自分時間を過ごせているような感じがして、とてもホッとできますよね」とシチュエーションを明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Snow Man阿部亮平、マフラー包まるキュートな姿
◆阿部亮平、紅茶の香りにうっとり
撮影日はあいにくの荒天だったにも関わらず、阿部の明るい笑顔と爽やかな表情、そしてスタジオに漂うピーチグリーンティーの香りと紅茶の香りで、終始和やかな雰囲気で撮影が進行。1つ1つの表情にこだわり、ピーチグリーンティーの香りに酔いしれるうっとりした表情の阿部も見どころとなっている。
【Not Sponsored 記事】