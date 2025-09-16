６人組グループ「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」が１０日にリリースした最新シングル「Ｓｔａｒｇａｚｅ（スターゲイズ）」が初週売り上げ３３万枚を記録し、１６日付のオリコン週間シングルランキングで１５作連続となる１位を獲得した。

２０２０年８月に「ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ」で同部門１位を獲得して以来、１５作連続、通算１５作目の栄冠。１５作連続の初週売り上げ３０万枚超えもＢ’ｚ、嵐、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅに続き、男性アーティスト史上４組目の快挙達成となった。

ロックバンド「ＲＡＤＷＩＭＰＳ」の野田洋次郎（４０）が書き下ろした同曲は、日本テレビ系冠番組「Ｇｏｌｄｅｎ ＳｉｘＴＯＮＥＳ」（日曜・後９時）も好調な６人の軌跡を振り返り、絆を再認識させる楽曲。９日に放送された日本テレビ系「第４５回全国高等学校クイズ選手権」（高校生クイズ２０２５）の応援ソングにも使用され、人々の心に響く１曲となっている。

ここ最近はメンバーの舞台での活躍ぶりが目立つ。郄地優吾（年齢非公表）は東京・グローブ座で主演舞台「ある日、ある時、ない男。」（１６日まで）、京本大我（３０）は東京・日生劇場で主演ミュージカル「Ｏｎｃｅ」（２８日まで）に出演中だ。メンバー個々の活躍ぶりもグループ活動の充実につながっている。

１月にデビュー５周年、５月に結成１０周年を迎えた。自身初の５大ドームツアーで計６１万５０００人を動員するなど、メモリアルイヤーをばく進中だ。

〇…「ＤＯＭＯＴＯ」の堂本光一（４６）がＫＯＩＣＨＩ ＤＯＭＯＴＯ名義でリリースした最新アルバム「ＲＡＩＳＥ」が、初週売り上げ８・５万枚で、１６日付のオリコン週間アルバムランキング１位を獲得した。自身４年３か月ぶりで３作連続、通算６作目の１位。リード曲の「Ｔｈｅ ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ」を筆頭に、人生を鼓舞するような力強い楽曲が収録されている。