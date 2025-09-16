◆米大リーグ ジャイアンツ２―１０ドジャース（１４日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で出場。史上６人目の２年連続５０本塁打は次戦以降に持ち越しとなったが、９回に幸運な安打で今季最長タイの１９試合連続出塁、自己最多の１３５得点目をマーク。地区優勝マジック「１０」としたチームの大勝に貢献した。１５日（同１６日）からは本塁打王を争うシュワバー（フィリーズ）と本拠地で直接対決に臨む。

大渋滞のマッコビー湾に“お宝”は飛んでこなかった。オラクルパークでは右翼場外の海に飛び込む「スプラッシュヒット」が有名。場外弾をキャッチしようと、ボートに乗って待ち構えている人たちは名物となっている。この日は気温２１度ほど。晴れた日曜日のデーゲームということもあったが、中には空から大谷の５０号記念球が降ってくるのを待っていた人もいたのだろう。一帯は１００隻にも迫るボートや船で埋め尽くされていた。

１３日（同１４日）には今季球団最長となる飛距離約１３８・４メートルの４９号特大ソロを放ち、史上６人目の２年連続５０号に王手をかけていた。７回に中堅への大飛球も飛距離３８４フィート（約１１７メートル）とフェンスオーバーには約２・２メートル足りず、お預けとなった。

しかし、５打席凡退で迎えた７点リードの９回先頭。初球を打ち上げたが、遊撃と中堅の間に打球が落ちるポテンヒット（中前打）。今季最長タイの１９試合連続出塁とし、２死一、二塁からエドマンの適時打で生還した。「５０―５０」を達成した昨季を上回る１３５得点目。「１番を打っている以上、打点以上に大事」という数字でキャリアハイを更新した。

チームは２戦連続２ケタ得点。同地区２位のパドレスとの２・５ゲーム差を守り、地区優勝マジックは１つ減って「１０」となった。１５日（同１６日）からは本拠地で強豪フィリーズと３試合。３本差で本塁打王を争うシュワバーと直接対決となる。ライバルに力を示し、ポストシーズンに弾みをつけたい。（中村 晃大）