¡¡¡Ö£Ë£é£ó¡½£Í£ù¡½£Æ£ô£²¡×¤ÎµÜÅÄ½ÓºÈ¡Ê£³£·¡Ë¤¬¡¢¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¤ÎÃËÀ­¸þ¤±ÁýÌÓ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢£±£¶Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¿·¤·¤¤Äê³ÛÁýÌÓ¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¿·£Ã£Í¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£

¡¡¿·£Ã£Í¤Ç¡ÖÁý¤¨¤ë¢ö±Ç¤¨¤ë¢ö¤«¤Ê¤¨¤ë¢ö¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡££µ¿Í¤Ë¡ÈÁý¿£¡É¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¥­¡¼¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡ÖÁ´Éô¡ÈµÜÅÄ¡É¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹ÀïÂâ¡ª¡×¤ÈËþÂ­¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£

¡¡³Ê¹¥¤¤¤¤Âç¿Í¤ÎÍýÁÛÁü¤ò¹ðÇò¡£¡Ö½÷À­¤Ë¥â¥Æ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æ±À­¤Î¸åÇÚ¤È¤«¤«¤é¤â¡Ø¤¢¤Î¿Í¡¢³Ê¹¥¤¤¤¤¤è¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£