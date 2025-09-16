SixTONES、15作連続シングル1位獲得 男性アーティスト史上4組目の15作連続初週売上30万枚超え【オリコンランキング】
男性6人組グループ・SixTONESの最新シングル「Stargaze」（スターゲイズ）が、初週33.0万枚を売り上げ、9月16日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で1位に初登場。今年3月31日付での「バリア」、6/16付での前作「BOYZ」に続き、今年度だけでも自身3作目の1位【※１】、2020年8月3日付での「NAVIGATOR」から15作連続、通算15作目の1位を獲得した【※2】。
初週売上は33.0万枚で、15作連続の初週売上30万枚超え。B’z、嵐、King & Princeに続く男性アーティスト史上4組目の達成となった。
RADWIMPS・野田洋次郎が書き下ろした同曲は、9月9日放送の日本テレビ系『第45回 全国高等学校クイズ選手権』（高校生クイズ2025）の応援ソングに起用された。
【※1】今年度は「2024年12月23日付」よりスタート。
【※2】2020年1月に「SixTONES vs Snow Man」としてリリースした「Imitation Rain／D.D.」は別名義作品
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月22日付：集計期間:2025年9月8日〜14日）＞
