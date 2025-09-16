KOICHI DOMOTO、3作連続・通算6作目のアルバム1位【オリコンランキング】
KOICHI DOMOTO名義による堂本光一の最新アルバム『RAISE』が、初週8.5万枚を売り上げで9月16日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位に初登場。2021年6月14日付『PLAYFUL』以来、4年3ヶ月ぶり、3作連続・通算6作目の1位を獲得した。
【全身ショット】スタイリッシュ！レザージャケットでビシッと登場した堂本光一
「気持ちを高める」「盛り上げる」「励ます」といった意味を持つ「RAISE」を冠した今作は、「A new step forward（新たな一歩）」をテーマに制作。リード曲の「The beginning of the world」を筆頭に、人生を鼓舞するようなエンターテイメントを突き詰めた楽曲が収録されている。
今作を冠したライブツアー『KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2025 RAISE』を、10月4日の愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）を皮切りに全国4都市11公演を開催予定。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月22日付：集計期間:2025年9月8日〜14日）＞
