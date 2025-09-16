キスマイ宮田俊哉、『アデランス』新CMで5人に増殖して完璧ダンス 理想の大人像も明かす「同性の後輩にも…」
6人組グループ・Kis-My-Ft2の宮田俊哉が、リニューアルされた『アデランス』の定額増毛「ピンポイントファーストパック」において16日から順次放送される新CM「増える、映える、かなえる（5人のダンス）」篇、「増える、映える、かなえる（ソロ）」篇に出演する。同日より全国のアデランスサロンで提供を開始する。
【CMカット】5人に“増える”宮田俊哉
アデランスの新しい定額増毛「ピンポイントファーストパック」は1年間、ファーストパックで購入した毛材で毎月施術が受けられる、はじめての人だけのお得な「定額増毛」サービス。詳細は特設サイトにて。
新CM「増える、映える、かなえる」篇では、宮田自身で「増える♪映える♪かなえる♪」と歌いながら、切れ味鋭いファンキーなダンスで、アデランスの新・定額増毛の始まりを表現。
特に「増える、映える、かなえる（5人のダンス）」篇では、5人に増殖した宮田がフォーメーションを組み、一糸乱れぬスピード感あふれるダンスを披露。「このCMはキレッキレに踊れば踊るほどすてきなCMになるなと思って、バキバキに踊ってきました」という宮田のかっこいい「映える」ダンスに注目だ。
撮影では「おはようございます！」と元気にスタジオ入りした宮田。「髪、黒にしちゃいました！」と、新CMの撮影のために髪色まで変える気合のいれよう。さっそく「増える♪映える♪かなえる♪」の楽曲に合わせてダンスシーンの撮影に臨む。
まずはセンターポジションでキレキレのダンスを披露した宮田だが、今作はその宮田が5人に増殖し、5人の宮田がフォーメーションを組んで踊るダンスが見どころの一つ。そのため、同じ楽曲に合わせ、少しずつ位置や振付を変えながら、5人分のダンスを1人で踊らなくてはならない。
2人目、3人目と、撮影が終わるたび、モニター上でその映像が重ねられていく様子を見ながら「全部（のシーンが）そろったらめっちゃおもしろいですね」とワクワク顔の宮田。撮影の合間もダンスの練習に余念がない宮田は「こだわっていいですか？」と、重なり合う5人の動き全てに目を配り、体の動かし方やタイミングの取り方を細かく調整しながらひたすらダンスを踊り続けた。5人分の撮影を一通り終えると、「全部“宮田”のレンジャーが生まれますね。アデランス戦隊！」と、その出来栄えに手応えを感じていた。
宮田が思うかっこいい大人とは？という質問に対し、「女性にモテるだけじゃなくて、同性の後輩とかからも、あの人かっこいいよなって言われるおじさんになりたいんです。年齢問わず、早めにいろいろケアしてかっこいい大人を目指すのはすてきなことだと思います」と理想の“かっこいい大人”像を明かした。
今回のCMのテーマである「増える、映える、かなえる」に込めた思いについて「“映える”に関しては、SNSがすごく流行っている時代なので、映えっていうものをみんな常に意識していると思います。自分が映えると自信にもつながりますし、日本中（の人）のそういう意識が強くなったらいいなと思います」と宮田。“かなえる”については、「夢に向かっている人とか、夢をかなえた人ってかっこいいじゃないですか！自分も夢をかなえるぞっていう思いを込めましたし、そのためには何が必要かというと…、増毛なんですよ。だから“増える”ということも大切だなと思います」と力を込めた。
■宮田俊哉コメント
僕のCMを見て、自分も頑張ろうって思ってもらえたらうれしいなと思いますし、ぜひダンスを真似してTikTokとかにあげてくれたら“映える”んじゃないかなと思います。結構シンプルなダンスなので。僕もKis-My-Ft2の（TikTok）チャンネルであげようかなって思っています。ダンス未経験の方でも、宮田がやっているなら勇気を出してやってみよう！って思ってもらえる方がいたらすてきだなと思います。
