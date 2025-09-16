Snow Man阿部亮平「リプトン」アンバサダーに就任 紅茶好きな一面を披露「一番よく飲むのは勉強中」
9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が、紅茶ブランド「リプトン」が2025年にブランド誕生135周年を迎えたことを記念したアンバサダーに、16日から起用される。阿部は、「リプトン イエローラベル」「リプトン グリーンティー」シリーズの広告ビジュアルに登場する。それぞれの世界観を表現した新CMは、10月1日から公開予定としている。
【別ビジュアル】グリーンの中で…爽やかな笑顔を見せる阿部亮平
香りとおいしさを引き出すピラミッド型ティーバッグ「イエローラベル」の新CM「イエローラベルのおいしさの秘密」篇では、日々を自分らしく、笑顔で前向きに過ごすという想いを体現する存在として、さまざまな場面で前向きに、ひたむきに努力する姿が印象的な阿部を起用。
少しずつ寒さが深まるこれからの季節に向けて、阿部が自宅で“こころも体も温めるおいしい一杯”とともに過ごす、何気ないけれどかけがえのない「ホッとする時間」を、やさしく切り取っている。
10月1日から順次発売されるさわやかで苦みの少ない「リプトン グリーンティー」シリーズラインアップは、グリーンティーと相性ぴったりな3種類のフレーバー「ピーチグリーンティー」 「甘いはちみつグリーンティー」 「フレッシュグリーンティー」がラインナップ。
新CM「緑茶が香っちゃダメですか？」篇は、メンバーカラーが“緑”で、甘い笑顔とさわやかさをあわせ持つ阿部が、その魅力をキュートに表現。一口飲むとまるで「緑茶が香っちゃ、ダメですか？」という阿部のささやきが聞こえてきそうなCMに仕上がった。
撮影日はあいにくの荒天だったにもかかわらず、阿部の明るい笑顔とさわやかな表情、そしてスタジオに漂うピーチグリーンティーの香りと紅茶の香りで、終始和やかな雰囲気で撮影が進行。1つ1つの表情にこだわり、ピーチグリーンティーの香りに酔いしれるうっとりした阿部の表情が見どころとなる。
なお、テレビCMに加え、オリジナルグッズのプレゼントキャンペーンなど、阿部を起用した各種プロモーションも同日より順次展開予定。全国のスーパーマーケットなどの量販店、一般小売店などでは、等身大パネルの設置も予定している。
■阿部亮平（Snow Man）コメント
――リプトンのブランドアンバサダーに就任した感想は？
とてもうれしいですし、とても光栄でした！僕の人生のすごく近いところにリプトンの紅茶はあったので、誰かの人生をずっと支えているリプトンのような存在に僕もなれたら良いなと思いますし、リプトンの魅力を発信できる立場になってとてもうれしいです。
――紅茶好きと伺いましたが、どんな時に飲まれますか？
一番よく飲むのは勉強中なんですけど、自分がリフレッシュしたいなと思った時には紅茶が近くにあるような感じがしますね。
ダンスの練習のすき間時間も、ワンランク上の自分時間を過ごせているような感じがして、とてもホッとできますよね。
――イエローラベルとグリーンティーを飲んでみて、いかがでしたか？
（イエローラベルは）ずっと慣れ親しんだ味で、何なんだろう、この実家のような安心感。
打って変わって、すごい斬新だなと思ったのがグリーンティーのほうで、緑茶だけどピーチの香りがすごい！すっごく爽やか！
自分としてはすっごく楽しみなのが、これアイスでも飲めるじゃないですか!? もう今から夏が待ち遠しいです。
