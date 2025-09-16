【ザグレブ＝平地一紀】レスリングの世界選手権は１５日、ザグレブで行われ、男子フリースタイル７４キロ級は、高橋海大（日体大）が初の優勝を果たした。

日本勢としては、今大会二つ目の金メダル。パリ五輪金で同６５キロ級の清岡幸大郎（カクシングループ）と女子５９キロ級の尾西桜（日体大）は決勝進出。男子フリースタイル９７キロ級の吉田アラシ（日大）と女子５５キロ級の内田颯夏（同）は準決勝で敗れ、３位決定戦に回った。

「あれしかできない」タックル磨き１年、攻める姿勢貫く

高橋が、攻める姿勢を貫いて初の優勝を果たした。武器は、「あれしかできない」と自ら語るタックル。返される恐れを消し、前へ前へと仕掛けた。先にポイントを奪った決勝は、第２ピリオド途中で、膝を痛めた相手選手が途中棄権して勝利。複雑な表情を浮かべて気遣った後は、「持ち味であるタックルを出しての優勝だったのでうれしい」と納得の表情を浮かべた。日本勢のメダルラッシュに沸いた昨年のパリ五輪は出場がかなわず、「先輩たちの活躍を素直に喜べない自分がいた。自分が立っていないふがいなさを感じていた」と明かす。悔しさをバネに一段とタックルを磨いて１年。２２歳の成長株が、２０２８年のロサンゼルス五輪に弾みを付けた。