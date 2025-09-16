ハイン・セレスチャル、決算受け大幅安 予想外の赤字 第１四半期のガイダンスも失望的＝米国株個別 ハイン・セレスチャル、決算受け大幅安 予想外の赤字 第１四半期のガイダンスも失望的＝米国株個別

（NY時間13:56）（日本時間02:56）

ハイン・セレスチャル＜HAIN＞ 1.59（-0.56 -26.05%）



ハーブティーやスナックなどのオーガニック食品を手掛けるハイン・セレスチャル＜HAIN＞が大幅安。取引開始前に４－６月期決算（第４四半期）を発表しており、１株損益が予想外の赤字となったほか、売上高も予想を下回った。経営陣が示した第１四半期のガイダンスも失望的だった。



同社は、２６年度第１四半期の売上高とＥＢＩＴＤＡが、２５年度第４四半期と同水準になると予想。また、第１四半期のフリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）は季節要因で赤字となる見通しだが、２６年度通期で黒字転換を見込むとしている



アナリストは「第４四半期では飲料を除く全カテゴリーで売上減が加速した」と指摘し、「継続する売上の縮小は事業売却を含む戦略的選択肢を制約している」とコメントした。



同社は５月のデビッドソンＣＥＯの退任に伴い、ルイス氏が暫定ＣＥＯに就任している。



（４－６月・第４四半期）

・１株損益（調整後）：0.02ドルの赤字（予想：0.04ドルの黒字）

・売上高：3.63億ドル（予想：3.76億ドル）

北米：2.06億ドル 21％減（予想：2.20億ドル）

海外：1.58億ドル 1.0％減（予想：1.60億ドル）

・粗利益率（調整後）：21.5％（予想：20.5％）

・営業利益（調整後）：1170万ドル（予想：1610万ドル）



【企業概要】

世界中の自然食品流通業者・スーパーマーケット・量販店・オンライン店舗・コンビニエンスストアを通じて、オーガニック・非遺伝子組み換えの原料を使用したスナック、ベビー・幼児用食品、植物ベース飲料、ミートフリー・その他の食品を販売するほか、日焼け止めやスキンケア・ヘアケア製品などを提供する。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

