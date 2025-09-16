NY株式15日（NY時間14:01）（日本時間03:01）
ダウ平均　　　45860.70（+26.48　+0.06%）
ナスダック　　　22327.71（+186.61　+0.84%）
CME日経平均先物　44725（大証終比：+245　+0.55%）

欧州株式15日終値
英FT100　 9277.03（-6.26　-0.07%）
独DAX　 23748.86（+50.71　+0.21%）
仏CAC40　 7896.93（+71.69　+0.92%）

米国債利回り
2年債　 　3.537（-0.019）
10年債　 　4.036（-0.029）
30年債　 　4.653（-0.027）
期待インフレ率　 　2.369（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.691（-0.024）
英　国　　4.633（-0.038）
カナダ　　3.164（-0.024）
豪　州　　4.274（+0.059）
日　本　　1.587（+0.012）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.32（+0.63　+1.00%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3721.30（+34.90　+0.95%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115195.81（-659.78　-0.57%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1696万2583（-97153　-0.57%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ