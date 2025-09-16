ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式15日（NY時間14:01）（日本時間03:01）
ダウ平均 45860.70（+26.48 +0.06%）
ナスダック 22327.71（+186.61 +0.84%）
CME日経平均先物 44725（大証終比：+245 +0.55%）
欧州株式15日終値
英FT100 9277.03（-6.26 -0.07%）
独DAX 23748.86（+50.71 +0.21%）
仏CAC40 7896.93（+71.69 +0.92%）
米国債利回り
2年債 3.537（-0.019）
10年債 4.036（-0.029）
30年債 4.653（-0.027）
期待インフレ率 2.369（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.691（-0.024）
英 国 4.633（-0.038）
カナダ 3.164（-0.024）
豪 州 4.274（+0.059）
日 本 1.587（+0.012）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.32（+0.63 +1.00%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3721.30（+34.90 +0.95%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115195.81（-659.78 -0.57%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1696万2583（-97153 -0.57%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
