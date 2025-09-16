「プチプラだったので思わず購入！」【しまむら】40・50代の今 → 秋に♡「高見えワンピ」

まだまだ暑い日は続きそうですが、服はそろそろ秋モードにシフトしたいところ。そんな今の時期にぴったりなアイテムが【しまむら】から発売されています。そこで今回は、インフルエンサー@naco_roomsさんが愛用する高見えワンピースを厳選してご紹介！ 涼しげながら季節感のある着こなしにも注目です。

大人のためのカジュアルワンピ

【しまむら】「ヘビロテフレンチOP」\990（税込・セール価格）

シンプルなTシャツワンピはさりげないディテールで高見えを狙って。肩から裾にかけてゆったりとしたフレンチスリーブで、ラフさの中に上品さをプラス。コクーン風のシルエットで女性らしい印象を残しながら、足首近くまである長めの丈で気になる腰まわりや脚まわりをカバー。知的な印象のネイビーで、まだ残暑が残る日も重たくなりすぎず爽やかに着こなしやすそう。抜け感のある大人の休日カジュアルスタイルにぴったりです。

カラーでコーデに華やかさをプラス

シンプルなワンピに少し透け感のあるレモンイエローのカーディガンが映え、モノトーンに傾きやすい大人のカジュアルコーデに遊び心をプラス。シルバーのバッグやアクセサリーを合わせることで残暑の爽やかさを残したコーデに仕上がっています。全体的にゆったりとしたシルエットなので、足元はすっきりと見せてメリハリをつけてみて。涼しくなってきたらフラットシューズやジーンズとのレイヤードも楽しめそう。

1枚でコーデが完成するドッキングワンピ

【しまむら】「SRパネルBDOP」\1,639（税込）

@naco_roomsさんが「可愛いくてプチプラだったので思わず購入」と話すのは、ボーダーTシャツとスカートがドッキングしたワンピース。1枚でコーデが完成する頼れるアイテムです。細めボーダーが胸あたりから施されておりシンプルな印象なので、普段ボーダーをあまり着ない人にも挑戦しやすそう。スカート部分は高めのウエスト位置からAラインのように広がるシルエットで、上品で洗練された雰囲気に。「綿素材のトップス部分は涼しくて残暑な秋にも着用できそう」とコメントするように、まさにこの季節の一着になる予感！

きれいめスタイルにアップデート

カジュアルに傾きやすいボーダーのアイテムは、上品なノーカラージャケットを合わせることできれいめコーデに。ワンピースと近しいネイビーカラーをチョイスするとコーデにまとまりが出るのでおすすめ。晩夏らしく足元はサンダルを合わせて、ジャケットを肩掛けするとGOOD。もう少し涼しくなったらフラットシューズやロング丈のトレンチコートとの相性も良さそうです。アウター次第で長く大活躍の予感。

