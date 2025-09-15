自己中な行動ばかり。男性が遊び目的の女性に「しがちなこと」
気になる男性が必ずしも好意を持ってくれるわけではなく、男性によっては「遊び相手にちょうどいいかな」と思っていることさえあるもの。
そこで今回は、男性が遊び目的の女性に「しがちなこと」を紹介します。
ボディタッチがしつこい
遊び目的で女性に近づく男性は、他の男性と比べてボディダッチがしつこい傾向があります。
２人になった瞬間、肩を抱いてきたり、太ももに手を置いてきたりするような男性は要注意です。
自分都合で「会いたい」と連絡してくる
遊び目的で女性に近づく男性は、自分都合で「会いたい」と連絡してくることが多いはず。
女性からの連絡やお願いは無視
男性は本命の女性からの連絡やお願いごとを無視するようなことはまずしません。
本命の女性の期待に応えようとしようとするものです。
でも、連絡やお願いごとを無視され続けているなら、男性は「彼女とは遊び」と割り切っている可能性が高いでしょう。
もし、気になる男性にされていることと合致すると感じるなら、できるだけ早く見切りをつけて、新しい恋を探していきましょうね。
