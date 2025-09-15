愛情行動のつもりが逆効果！彼氏が「ちょっと重い」と思う瞬間
「彼のことが大好きだから…」と一生懸命に行動しているのに、なぜか彼氏から距離を置かれていく。そんな経験はありませんか？実はその愛情表現、無意識のうちに彼に“重い”と感じさせている可能性があるんです。そこで今回は、男性がプレッシャーを感じる「彼女の行動」を解説します。
LINEやSNSで常に動向をチェックされる
「今どこ？」「誰といるの？」と頻繁に聞いたり、既読やSNSの投稿をいちいち気にするのは要注意。気づけば「信用されていない」と彼氏に感じさせてしまうことになります。愛情からの行動でも、過剰になると逆効果です。
ネガティブな感情をそのままぶつけられる
「彼にならすべてを曝け出せる」「彼氏なのだから受け止めてくれるはず」といった気持ちからイライラや嫉妬を心のままにぶつけていませんか？それだと、彼氏は「一緒にいると疲れる」と感じがち。不満を伝えるときは「こうしてくれると嬉しいな」と、前向きな言葉に変換することが大切です。
将来の話を急かされる
交際が浅いうちから「将来はこうだよね？」と確約を迫るような行動も避けるべき。男性は同棲や結婚など、責任が伴う計画には慎重な傾向があるため、焦らずタイミングを見極めることが重要です。将来を話すにしても「一緒に〇〇できたら楽しそうだね」と軽いニュアンスで共有するくらいにしましょう。
彼氏から「重い」と思われる言動は、実は“好きだからこそ”出てしまうもの。でも、伝え方次第で安心感にもプレッシャーにもなります。無意識の行動を少し見直すだけで、心地よい関係のキープにつなげてくださいね。
