腸腰筋を柔らかくして若々しい体へ！１日３セット【猫背やぽっこりお腹に効く】簡単ストレッチ
「最近、お腹まわりが気になる」「姿勢が崩れて老けて見える気がする」
そんな人に注目してほしいのが、体の深部にある「腸腰筋」。上半身と骨盤をつなぐ大切な筋肉で、硬くなると猫背やぽっこりお腹、腰のハリの原因になります。逆に柔軟性を高めれば、姿勢が整いお腹周りもスッキリ。若々しい印象づくりに直結するのです。そこで今回は、そんな腸腰筋にアプローチできる簡単ストレッチを紹介します。
腸腰筋を柔らかくして若々しい体へ導く簡単ストレッチ
（１）体育座りをして、両脚を同方向に倒す
（２）体の後ろに両手をついてお尻を上げる
（３）体の外側に出ている脚側の腕を天井方向にまっすぐ挙げ、腕を一直線に伸ばして15秒を目安にキープする
▲鼠蹊部や下腹部が伸びていることを感じながら、目線を伸ばした腕の指先に向けます。腰が自然なカーブを描いていること、腕を天井方向にまっすぐ伸ばすことの２つに意識を向けましょう
ゆっくり腰を落として続けて反対側も同様に行って１セット。“１日あたり３セットを目安”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「しっかり鼠蹊部や下腹部の伸びを感じること」がポイント。ただし、実践時は腰が反った状態にならないように注意してくださいね。＜ストレッチ監修：上田夕子＞