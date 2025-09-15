好きになっても幸せになれない。「女グセの悪い男性」を見抜く方法
女遊びの絶えない男性は、本命彼女ができたとしてもそこは変わらない傾向があります。
そんな男性に振り回されたくないという女性は少なくないはず。
そこで今回は、そんな「女グセの悪い男性」を見抜く方法をチェックしてみましょう。
人前では手をつなごうとしない
女遊びの絶えない男性は人前では女性とスキンシップをしないもの。
それは、その女性との関係が周囲には秘密にしておきたい関係だからでしょう。
自宅に絶対招いてくれない
女遊びの絶えない男性は自宅に絶対に女性を招こうとしないもの。
自宅を教えてしまうと、後々トラブルになった時に面倒と考えているのかも知れませんし、もしかしたら本命彼女がいることや、結婚していることがバレるのを恐れている可能性があります。
あまり関係が長くなってきても自宅に招いてくれる様子がないなら、招いてくれない理由を問い詰めた方がいいかも知れません。
気になる男性やお付き合い中の男性に今回紹介した特徴が１つでも当てはまるなら間違いなく女グセが悪いでしょう。
そんな男性にどっぷりハマらないためにも、気付いたらさっさと関係を切るようにしてくださいね。
