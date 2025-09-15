「忘れられない…」を卒業！失恋から最速で立ち直る３つのステップ
「頭ではもう忘れたいのに、気づけば彼のことを考えてしまう…」
そんな失恋後のモヤモヤ、誰もが経験したことがあるはず。だけどそのまま立ち止まっていると、新しい恋のチャンスも遠ざかってしまいます。そこで今回は、失恋を引きずらずに“最速で心を立て直す”ための３つのステップを紹介します。
デジタル断捨離をする
立ち直りの第一歩は、彼のことを思い出す“きっかけ”を徹底的に減らすこと。LINE履歴やSNSのフォロー、写真など、ふとした瞬間に目に入るものは全部削除しましょう。また、職場や学校で顔を合わせる関係なら、プライベートではできるだけ接点を作らないのがベストです。
感情を言葉にして整理する時間を持つ
「考えないようにしよう」と抑え込むよりも、一度しっかり感情と向き合う方が回復は早いもの。ノートに「なぜ別れることになったのか」「この経験から得たものは何か」などを書き出すと、ただの失恋が“学び”に変わります。期限を決めて振り返ることで、自然と前を向く準備が整っていくでしょう。
新しい挑戦で心の隙間を埋める
心にポッカリ空いた穴を放置しておくと、未練を引きずったままに。そこで習いごとや旅行、運動など“新しい挑戦”をしてみましょう。新しい出会いや成功体験は自己肯定感を高め、「気づいたらもう彼のことを考えてなかった」という状態を自然に生み出してくれます。
失恋の痛みは避けられなくても、大事なのはその後の過ごし方で。今回挙げた３ステップで「忘れられない…」を卒業し、次の恋に胸を弾ませる準備を始めてくださいね。
