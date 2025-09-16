「別れを告げる時が来た」元フランス代表のW杯優勝メンバーが31歳で電撃引退。バルサでも活躍、“世界トップクラス”の評価も怪我に泣いた悲運のDF「浮き沈みの激しいキャリアを…」
昨シーズン限りでリールを退団した元フランス代表DFサミュエル・ウンティティが現地９月15日、自身のインスタグラムを更新。現役引退を発表した。
「浮き沈みの激しいキャリアを経て、別れを告げる時が来ました。情熱を込めて全てを捧げたので、後悔は全くありません。共に歩んできたすべてのクラブ、会長、監督、選手に感謝します。オリンピック・リヨン、FCバルセロナ、リールOSC、レッチェ、そしてフランス代表チームに感謝します。そして、サポートしてくれたすべてのファンに感謝します」
現在31歳のウンティティは、リヨンの下部組織出身で、トップチームでの活躍が認められ、2016年にスペインの名門バルセロナへ移籍。レギュラーとして活躍し、一時は「世界トップクラスのCB」と称えられた。
16年にデビューを飾ったフランス代表でも主力を担い、膝の故障を抱えながら18年のワールドカップ優勝に大きく貢献した。
だが、世界制覇と引き換えに、強行出場を続けたせいで膝の怪我が悪化。その後は離脱を繰り返し、昨シーズンも出場機会はなかった。
W杯制覇以降、ついにトップフォームに戻らなかった。それでも、ロシアの地でトロフィーを掲げたウンティティの雄姿をサッカーファンは忘れないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
