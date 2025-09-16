ＮＹ時間の昼に入ってドル円は１４７円台前半での推移となっている。本日はややドル安が優勢となる中、ドル円は上値の重い展開が見られている。ただ、下押す動きまでは無く、２１日線の水準は維持されている状況。



全体的には今週のＦＯＭＣ待ちで様子見の雰囲気が強まっているが、一部からは、ＦＲＢが利下げ期待を一段と高めなければドルが一時的に上昇の反応を見せる可能性が指摘されている。



ＦＲＢは水曜日に利下げを実施するとの見方が大勢だが、アナリストは「ＦＲＢが一段の利下げの可能性を示唆しない限り、発表後にドルは一時的に上昇する可能性がある」と指摘している。ＦＲＢは既に大幅利下げの期待をさらに高めるのはハードルが高い。市場は２０２６年末までに計１．４０％ポイントの利下げを織り込んでおり、これを踏まえると、水曜日の発表後にドルは上昇する可能性があるという。



ただし、特に米雇用統計が弱い状態が続けば、利下げペースが加速する見通しを考慮すると、上昇は一時的なものにとどまる可能性が高いとも指摘している。



USD/JPY 147.37 EUR/USD 1.1757 GBP/USD 1.3599



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

