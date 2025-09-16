HANAが、9月13日、千葉市蘇我スポーツ公園にて開催された『ROCK IN JAPAN FES. 2025』に出演。会場で撮影されたユニークな動画を連続公開した。

■HANA、ロッキンのロゴのまわりで組体操風ポーズ

撮影の舞台となったのは緑が鮮やかな美しい丘。(1)まずはロッキンのロゴをフィーチャーしつつ、7人でポーズ (2)と思いきや、いきなりライブステージ映像が登場。オーディエンスの数がすさまじい！ (3)再びロッキンのロゴのまわりで、組体操風ポーズ。 (4)その動画バージョン。ひとりだけ、ぴょこぴょことジャンプを繰り返しているメンバーの姿が…。

■メンバーがヘッドバンギングの限界に挑戦！

ちゃんみなを加えての8人で新曲「BAD LOVE」をパフォーマンス。といっても、歌をうたうちゃんみなとMAHINA以外の6人は、ひたすらヘッドバンギングを続けるのみ、という振り切った映像となっている。終盤になってくると一部のヘッドバンギング組はフラフラ。しかし、ちゃんみなとMAHINAはクールな佇まいを崩さず。このシュールさがクセになること請け合いだ。

■HANAのメンバー同士が殴り合い!?

NAOKOのカッコいい蹴りからスタートし、その後2人1組で様々なパフォーマンス（と言っていいのだろうか？）が繰り広げられていく、なんとも味わいのある動画。かわいらしさで勝負するペアあり、ジャンプ力で魅せるペアあり、そしてラストのペアは殴り合い（笑）という予想不可能な展開がHANAならでは。

■KOHARUとNAOKOによるクセ強動画が登場

そして最後は、KOHARUとNAOKOがすれ違いざまにぶつかりそうになるところから始まる、なかなかのクセ強動画。“OH、OH MY GOD、OH MY GOD…”という外国人の音声とともに展開するふたりのやりとりは、いつしかダンスバトルのような様相を呈しつつも、最終的には互いが道を譲り合い、事無きを得る。コントのような、そうじゃないような、摩訶不思議な余韻が残るムービーだ。