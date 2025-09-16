今、この瞬間もどこかで心と体の痛みに耐えている子どもたちがいる。

参考：福原遥、林遣都ら、『明日はもっと、いい日になる』涙のクランクアップ 「皆さん大好き」

『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系）最終話で描かれたのは、浜瀬市児童相談所に訪れた最大の試練。されど、いつもと変わらず、小さなSOSに耳を傾け、子どもたちの明日が今日よりもっといい日になるように奔走する翼（福原遥）たち職員の姿だ。

巨大団地で虐待の可能性がある子どもを目撃したとの通告が入る。児相のメンバーは手分けして団地中を回り、通告があった家庭を特定。立ち入り調査の許可を得て、顔にアザがある10歳の少年・蒼空（松野晃士）を無事に保護した。

ところが、暴れる父親の寛治（平原テツ）を蔵田（林遣都）たちが取り押さえている様子を、母親の蘭（入山法子）が撮影し、自分たちに都合良く編集した動画をネット上にアップ。浜瀬市児童相談所は、子どもを無理やり連れ去ったとして世間から非難を浴びてしまうのだ。

この最終話であらためて実感するのは、児相の現場がいかに過酷かということ。慢性的な人員不足の中、児相の職員たちは少ない人数で年間20万件を超える膨大な相談への対応に当たっている。虐待通告を受ければ、現場に直行するが、訪問に応じてもらえないばかりか、保護者から罵声を浴びせられることも。最悪の場合は暴力を振るわれて、向日葵（生田絵梨花）のように怪我を負うこともある。一方で、虐待で子どもの命が奪われるたびに、児相の対応の遅れが原因として世間から批判されるという常に板挟みの状態だ。

それでも児相の職員が歩みを止めないのは、子どもたちの命を守るために他ならない。一時保護された蒼空は内臓からの出血で入院していたが、寛治によって連れ去られてしまう。蒼空の身に危険が迫っていると判断した翼たちは強制的に自宅に立ち入るが、すでにもぬけの殻。翼は部屋から手がかりを探そうとし、止める蔵田に「じゃあ、蒼空くんは誰が助けるんですか？」と訴える。

警察は虐待の疑いだけでは動けず、病院も本人を連れていかなければ治療ができない。その意味で児相は子どもの命を守る最前線であり、同時に最後の砦だ。だからこそ、翼たちは子どもたちの声に必死に耳を傾ける。これまでは、どちらかといえば保守的だった所長の桜木（勝村政信）がひっきりなしに入るクレームを「こっちは子どもの命が懸かってるんですよ。これじゃあ、本当にSOS出してる子どもの声が聞こえなくなるだろ！」と跳ね返す場面は児相としての矜持を体現しているようでかっこよかった。

一方で、さまざまな理由から声を上げられない子どももいる。明らかに虐待とみられる傷を負っていても両親を庇っていた蒼空の声は、翼が部屋から見つけた日記に隠されていた。ストレスのはけ口を家族に向ける暴力的な父親から母親を守るため、自ら犠牲となっていた蒼空。本来なら、子どものヒーローとなるべき大人が、その役目を子どもに押し付けていたのだ。お前はゴミだと洗脳されて育った蒼空も、ヒーローとしての役目にある種の生きる意味を見出していたのだろう。

だが、蒼空の本当の願いを、同じ団地で仲良くなった陸（長尾翼）は聞いていた。虐待の瞬間を目撃していた陸は蒼空から「僕は大丈夫だから。また一緒に遊んで」と言われたと言う。そこに蒼空が、「蒼空くんはどうしたい？」という翼の問いに対する答えが詰まっている。父親の存在に怯えることなく、友達と一緒に遊びたい。母親を守るため、押し殺してきたその声を翼は拾い上げる。最後は陸がおもちゃで録音していた音声が証拠となり、蒼空は正式に保護された。

「少しでも多くの声を聞いてあげてください」という蔵田の台詞は、私たち一人ひとりに向けられたものだ。幼い頃から、たくさんの人を助ける刑事になりたいという夢を抱いていた翼。しかし、刑事でなくとも、困っている人や助けを求める人の力になることはできる。身近な人、それこそ親であれば、自分の子どもの声に耳を傾けることがその一歩となるだろう。

一方で、親も万全ではない。浜瀬市児童相談所へのクレームの嵐がやんだ裏には、夢乃（尾碕真花）の活躍もあった。かつては一人ですべてを抱え込み、その怒りの矛先を叶夢（千葉惣二朗）と奏夢（小時田咲空）に向けていた夢乃。再び親子での暮らしをスタートさせることになった彼女は、「何かあったらすぐに駆け込みます」と翼たちに告げる。誰もが困った時は助けを求めることができ、そしてその声に一人ひとりが耳を傾けられる社会になれば、明日はもっといい日になるのではないだろうか。みんなの笑顔が溢れるラストシーンにはそんな願いが込められているような気がした。

（文＝苫とり子）