NY株式15日（NY時間12:11）（日本時間01:11）
ダウ平均　　　45826.78（-7.44　-0.02%）
ナスダック　　　22340.64（+199.54　+0.90%）
CME日経平均先物　44700（大証終比：+220　+0.50%）

欧州株式15日GMT16:11
英FT100　 9277.03（-6.26　-0.07%）
独DAX　 23748.86（+50.71　+0.21%）
仏CAC40　 7896.93（+71.69　+0.92%）

米国債利回り
2年債　 　3.533（-0.023）
10年債　 　4.030（-0.034）
30年債　 　4.644（-0.037）
期待インフレ率　 　2.370（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.691（-0.024）
英　国　　4.633（-0.038）
カナダ　　3.165（-0.023）
豪　州　　4.274（+0.059）
日　本　　1.587（+0.012）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.15（+0.46　+0.73%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3718.60（+32.20　+0.87%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝114795.56（-1060.03　-0.91%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1690万8238（-156132　-0.91%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ