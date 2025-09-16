ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式15日（NY時間12:11）（日本時間01:11）
ダウ平均 45826.78（-7.44 -0.02%）
ナスダック 22340.64（+199.54 +0.90%）
CME日経平均先物 44700（大証終比：+220 +0.50%）
欧州株式15日GMT16:11
英FT100 9277.03（-6.26 -0.07%）
独DAX 23748.86（+50.71 +0.21%）
仏CAC40 7896.93（+71.69 +0.92%）
米国債利回り
2年債 3.533（-0.023）
10年債 4.030（-0.034）
30年債 4.644（-0.037）
期待インフレ率 2.370（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.691（-0.024）
英 国 4.633（-0.038）
カナダ 3.165（-0.023）
豪 州 4.274（+0.059）
日 本 1.587（+0.012）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.15（+0.46 +0.73%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3718.60（+32.20 +0.87%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝114795.56（-1060.03 -0.91%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1690万8238（-156132 -0.91%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
