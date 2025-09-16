◇ナ・リーグ ドジャース10―2ジャイアンツ（2025年9月14日 サンフランシスコ）

ドジャース・大谷翔平投手（31）が14日（日本時間15日）、ジャイアンツ戦で6打数1安打1得点とし連勝に貢献。両リーグ断トツの得点を自己最多の135に伸ばした。4連覇への地区優勝マジックも1つ減らして10に。15日（同16日）からは本塁打争いで3本差となった、リーグトップ52本塁打のカイル・シュワバー外野手（32）を擁するフィリーズ3連戦に挑む。

顔をしかめて、ゆっくり一塁に向かった。9―2の9回先頭。大谷は右腕シーモアの高めのカットボールを高々と打ち上げた。だが、背走した遊撃手が追うのを止めると、打球は中堅手との間にポトリ。幸運な安打で今季自己最長の19試合連続出塁だ。二塁走者だった2死一、二塁からはエドマンの中前適時打で生還。昨年を上回る自己最多の135得点目をマークした。

打線は21年のサイ・ヤング賞左腕レイから5得点して5回途中KOなど、今季2位タイの18安打で10得点。連勝を飾り地区優勝マジックを10とした。「（前日のウェブと）好投手2人を攻略できたことは、間違いなく励みになる」と満足げなデーブ・ロバーツ監督。さらに、ポストシーズン（PS）に向けた大谷の姿勢を称えた。

前夜は3点を追う3回に49号ソロを放って逆転勝利に導いた。その際、大谷は味方ベンチに向かって両手を叩いてナインを鼓舞。指揮官はこの姿に「彼が見せてくれる感情は大歓迎。チームにとって必ずプラス」と喜んだ。打席内容にも「昨季は必死過ぎて無理にバットを出してしまうことがあったが、今は打席での見極めができている」と評価。そして「これはスーパースターがPSで相手投手に対抗するために必要な姿勢。今季の翔平は昨季より2段階、成長している」とした。

15日（日本時間16日）からは、この日4年連続PS進出を決めたナ・リーグ東地区首位のフィリーズとの“PS前哨戦”とも言える3連戦。リーグ本塁打トップのシュワバーはこの日のロイヤルズ戦で52号を放ち、3本差をつけられた。16日（同17日）の第2戦では先発する大谷。本塁打を争う強打者との“直接対決”に挑む。（柳原 直之）