¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡Û»³ÅÄ¾æ¤¬£±ÃåÍ¥½Ð¡¡ÅöÃÏÁ°²ó£Æ¤ÎÀã¿«¤Ø¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¤³¤½¡Ä¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡ÖÂè£±£¹²ó£Â£Ï£Á£Ô£Â£ï£ù¡¦¥Ú¥éË·¥·¥ç¥Ã¥×ÇÕ¡×¤Ï£±£µÆü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½àÍ¥£±£°£Ò¡¢£³¹æÄú¤Î»³ÅÄ¾æ¡Ê£²£·¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï¡Ö£±£Í¤ÏÎäÀÅ¤ËÎ©¤Á²ó¤ì¤¿¡×¤È¾¾ÈøÀëË®¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¤¤¿£²¥³¡¼¥¹¤Þ¤¯¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤°¤µ¤Þº¹¤·¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡££²ÈÖ¼ê¤«¤éÁ°¤òÁö¤ë¾¾Èø¤òÌÔÄÉ¤¹¤ë¤È¡¢£²¼þ£±£Í¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ£±Ãå¡£ÅöÃÏ¤Ç¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤½éÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Ï½éÆü¤Î£±£±Æü¤Ë£²£·ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢£¶¥³¡¼¥¹¤«¤éÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Öº£Àá¤ÏÎ®¤ì¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢Â¤â¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¡£°ì½Ö¤ÎÈ¿±þ¤È¤«¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¹Ô¤Â¤â¤¤¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÁêËÀ¤Î£´£´¹æµ¡¤òÀä»¿¤¹¤ë¡£
¡¡£¸·îÅöÃÏÁ°²óÀï¤Î£Æ¤Ë¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤ÇÄ©¤ó¤Àº£¥·¥ê¡¼¥º¡£¡ÖºÇ¸å¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¤³¤½¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤À¤È»×¤¦¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£