¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¦Âç±²Âç¾Þ¡Û¿¹¹â°ì¿¿¡¡ÆÀÅÀÎ¨£µ°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤Ø¡ÖÁà½ÄÀ¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î£Çµ¡ÖÂç±²Âç¾Þ³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤Ï£±£µÆü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¿¹¹â°ì¿¿¡Ê£´£·¡á¹áÀî¡Ë¤Ï£µ£Ò¡¢£¶¥³¡¼¥¹¤«¤éºÇÆâ¤òº¹¤¹¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥°¥¤¥°¥¤¿¤Ó¤Æ°ìµ¤¤ËÀèÆ¬¤ËÉâ¾å¡££²£ÍÀè¤Ë²ó¤Ã¤Æ£±Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£¸åÈ¾£±£±£Ò¤Ï£³¹æÄú¤Ç£´Ãå¡£ÆÀÅÀÎ¨£µ°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ËÎ×¤à¡£
¡¡µ¡ÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÂ¤ÏÉáÄÌ¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡£Áà½ÄÀ¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Ï£µ£Ò£´¹æÄú¤È£±£±£Ò£±¹æÄú¡£½½Ê¬¡¢½àÍ¥¹¥ÏÈ¤âÁÀ¤¨¤ë¡£