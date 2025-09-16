◇セ・リーグ 阪神6―2中日（2025年9月15日 甲子園）

阪神・藤川監督が監督通算80勝に到達した。球団7度目で、新人監督では初。王手をかけてから2試合足踏みしたためか、チームとしても12球団最速で今季80勝の大台に乗せた喜びよりも、「今月はこれで7勝5敗ですか。まあまあ、通常通りと言いますか。月初めに少し多く勝ったので、その分、こういう流れ（黒星が多くなる）になっていると」と近況に目を向けた。

試合は完勝。主砲の佐藤輝が大暴れし、先発のネルソンに勝ち星が付いた。投打がかみ合い「いい敬老の日になったんじゃないかなと思いますし。ホームランも良かったし、ネルソンもそうだし、天気も良かったし、言うことがなかったですね」と声を弾ませた。

この日、9月15日は03年にリーグ優勝が決まったメモリアルデー。その年に残した87勝は、05年と並ぶ球団最多勝利記録になっている。今季は残り11試合。8勝3敗なら新記録を樹立できる。優勝決定後は今後を見据えた戦力テストを重ね、死球を受けた近本を2試合続けてベンチから外した。ベスト布陣を敷ける状況でないものの、投打でタイトル争いをしている選手が多いことから、勝利を重ねる可能性はある。

とはいえ、指揮官は目先の勝利よりもポストシーズンに意識が向いているのは確かだ。ネルソンの今後の起用法について「含みを持たせてもらいたい。言えないです」と回答を避けた。さらに「個々のところ（起用法や評価）はこれから非常に重要になる。あまり言えない」と貝を決め込んだ。CSファイナルS開幕は、ちょうど1カ月後の10月15日。本気モードに入った。（倉世古 洋平）

○…阪神のシーズン80勝は23年以来、2年ぶり7度目。2019年5月1日に元号が令和となってからは500勝目となった。令和500勝はソフトバンクに次ぐ2球団目でセ・リーグでは最速。令和で一度もBクラスを経験していないのは、12球団で阪神だけだ。