◇セ・リーグ 阪神6―2中日（2025年9月15日 甲子園）

中継ぎだけじゃない。先発としてやれることも、結果で証明した。2度目の先発マウンドに上がった阪神・ネルソンが来日最長5回3安打1失点と好投。甲子園初先発で先発初勝利を挙げた。初めてのお立ち台では最高の笑顔で喜びをかみしめた。

「チームの勝利に貢献できたことがうれしいです。（味方野手が）よく守ってくれて、攻撃が点を取ってくれたので思いきって投げることができました」

“魔球”で中日打線を手玉に取った。初回は初球からナックルボールを投じ、相手のリズムを狂わせた。無失点で立ち上がると、2回はテンポよく3者凡退。唯一のピンチは3回だった。死球と安打などで1死一、三塁のピンチを招くと、田中に中犠飛を許して1点を献上。それでも続く3番・板山は148キロの直球でバットをへし折り二ゴロに抑えた。最少失点に抑え、先発としての任務を果たした。これで中日戦は計9回で1失点だ。

野球だけではなく、さまざまなスポーツの経験が今につながっている。幼少期はサッカー、高校からはゴルフ部に所属。ゴルフのベストスコアは78と相当な腕前だ。きっかけをつくってくれたのは父のロニー・ネルソンさん（78）で「自分がやりたいと思ったスポーツは積極的に手伝ってくれた」と感謝の言葉を口にした。

CSファイナルSを含めた短期決戦へ向け、虎の秘密兵器となる可能性は十分ある。開幕から先発ローテーションの一員として6勝を挙げた、デュプランティエは「下肢の張り」で8月18日に出場選手登録を抹消。現在も離脱中であることからレギュラーシーズン中の復帰は不透明だ。

「自分ができることは何でもやりたい」

ポストシーズンのジョーカー的存在に浮上。先発、ロングリリーフ、中継ぎとマルチな役割をこなす助っ人右腕への期待は高まる。（山手 あかり）