ルイ・ヴィトンの新作バッグ♡秋に映えるエレガントなフォールコレクション

ルイ・ヴィトンから、この秋の装いを格上げする「フォール・エディション」コレクションが登場。エンブレマティックなモノグラム・アンプラント レザーを上品な色合いで仕立てた新作バッグは、タイムレスに活躍する逸品揃い。シグネチャーのゴールド金具やこだわりのディテールが、日常から特別なシーンまでエレガントに彩ります。

機能性とデザインを両立した新作バッグ

ポシェット·メティス EW

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

「ポシェット・メティス EW」（502,700円）は、3つのコンパートメントと中央のファスナーポケットを備え、整理しやすい内装が魅力。

Sロックスタイルの留め具や取り外し可能なチェーンで、スタイリッシュに持ち運べます。

ディアヌ

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

「ディアヌ」（429,000円）は、コントラストを効かせたテキスタイルストラップ付きで、シーンに合わせてアレンジ可能。

どちらもモノグラム・アンプラント レザーの高級感を堪能できるアイテムです。

チェンソーマン×CA4LA♡映画公開と同時発売の限定キャップ&ベレー帽

多彩なシーンに活躍する万能デザイン

オール·イン GM

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

「オール・イン GM」（463,100円）はタブレット収納も可能で、取り外しできるファスナーポーチ付き。

オンザゴー MM

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

「オンザゴー MM」（503,800円）はノートPCも入る広々サイズで、ビジネスからデイリーまで大活躍。

オール·イン·ワン PM

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

オール·イン·ワン MM

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

「オール・イン・ワン PM」（481,800円）や「オール・イン・ワン MM」（519,200円）はトートやホーボーバッグとしても使える万能デザイン。

いずれもゴールドカラーの金具やLVロゴ入りのパドロックで、ルイ・ヴィトンならではの存在感を放ちます。

秋のスタイルを格上げする逸品

ルイ・ヴィトンの新作バッグは、機能性とデザインを兼ね備えた特別なコレクション。

上品なモノグラム・アンプラント レザーとシグネチャーディテールが、普段のスタイルにラグジュアリーなアクセントを添えます。

オンからオフまで幅広く活躍するから、長く愛用できるのも魅力♡秋の装いをさらに輝かせるパートナーとして、ぜひチェックしてみてください。