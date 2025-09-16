【今日の献立】2025年9月16日(火)「ちくわキュウリの肉巻き」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ちくわキュウリの肉巻き」 「プルーン入りポテトサラダ」 「キャベツのトマみそ炒め」 の全3品。
余ったキュウリはサラダに入れて。甘辛味でご飯が進む献立。
余ったキュウリはサラダに入れて。甘辛味でご飯が進む献立。
【主菜】ちくわキュウリの肉巻き
ちくわでかさ増し。甘辛タレがごはんに合う！ お弁当にも。
調理時間：15分
カロリー：285Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）豚肉 (薄切り)6枚
ちくわ 6本 キュウリ 1~2本 小麦粉 大さじ2~3
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
サニーレタス 2枚
プチトマト 4個
【下準備】キュウリはちくわの穴に入るように縦4〜6等分に切り、ちくわの長さに合わせて切る。サニーレタスは細切りにする。
【作り方】1. ちくわの穴にキュウリを詰める。豚肉でちくわを巻き、小麦粉をつける。
2. フライパンに分量外のサラダ油をひき、豚肉の巻き終わりを下にして並べ中火で転がしながら全体に焼き色がつくまで焼く。
3. (2)に＜調味料＞の材料を加え、からめながら炒める。粗熱が取れたら食べやすい大きさに切り、サニーレタスをしいた器に盛る。プチトマトを添える。
【副菜】プルーン入りポテトサラダ
オリーブ油で仕上げたポテトサラダ。食物繊維豊富なプルーンを使った美サラダ。
調理時間：10分
カロリー：206Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）ジャガイモ (中)2個
プルーン (種無し)4個
キュウリ 1/2本 塩 小さじ1/4
コショウ 少々
EVオリーブ油 大さじ1~2
パセリ 適量
【下準備】ジャガイモは皮つきのままよく洗い、1個ずつぬれたままラップに包む。電子レンジで3分加熱し、裏返してさらに2〜3分加熱し、ひとくち大に切る。
ジャガイモは300gを目安にしています。
プルーンは半分に切る。キュウリは輪切りにして分量外の塩で揉み、水気をしぼる。ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】1. ＜調味料＞のボウルに切ったジャガイモ、プルーン、キュウリを加えて和え、器に盛り、パセリを添える。
【副菜】キャベツのトマみそ炒め
ケチャップとみそ。コクが出て美味しい炒め物。
調理時間：5分
カロリー：55Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）キャベツ 1/4個
みそ 大さじ1
ケチャップ 大さじ2~3
【下準備】キャベツは芯を取り、ひとくち大に切る。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
キャベツは200gを目安にしています。
【作り方】1. フライパンに分量外のサラダ油をひき、キャベツを強火で炒める。
2. キャベツがしんなりとしたら、＜調味料＞を加え、全体に混ざったら器に盛る。
＜調味料＞がかたい場合は、少しみりんを加えてください。