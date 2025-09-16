今週は英ＭＰＣ 据え置き確実視の中、今回の注目はむしろＱＴ＝ＮＹ為替 今週は英ＭＰＣ 据え置き確実視の中、今回の注目はむしろＱＴ＝ＮＹ為替

きょうの為替市場はドル安がやや優勢となる中、ポンドドルは１．３６ドル付近に上昇している。一方、ポンド円は２００円台を維持しており、年初来高値圏での推移を続けている。



今週は英中銀も政策委員会（ＭＰＣ）が予定されているが、据え置きがほぼ確実視されている。インフレが高水準で推移しており、英中銀も追加利下げに慎重になっている状況。リーブズ財務相が１１月に発表する秋季予算案で、増税が予想される中、英景気の先行きには不透明感が根強いものの、インフレへの懸念も根強い。英中銀はＦＲＢと同様に「雇用の伸びが鈍る一方、公共料金など政策要因で物価が押し上げられる」という難しい状況でバランスを探っている。



市場はむしろ、今回は１０月からの量的引締め（ＱＴ）の減速を注目しており、保有する国債の縮小ペースを減速させると見込まれている。英中銀は２０２２年初めにＱＴを開始し、保有する国債をピーク時の８９５０億ポンドから今年８月末までに５８６０億ポンドへと減らしてきた。直近１２カ月では年１０００億ポンドを削減している。ただし、１０月以降はこれを年７００億ポンド程度のペースに減速するとエコノミストは見込んでいるようだ。



