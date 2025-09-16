【ZARA値下げ】待ってたーーーッ！ 秋まで使い倒せる♡ 「ブラウンバッグ」

一点投入で一気に秋ムードを高める、ブラウンカラーのバッグ。今回は【ZARA（ザラ）】から高級感やクラシカルな華やかさを演出し、上質で大人っぽい印象を与えてくれるダークゴールデンブラウンカラーのバッグに注目しました。早くも値下げされているため、今が狙い時かも？ この機会にぜひチェックしてみて。

こだわりのディテールが詰まった主役級トートバッグ

【ZARA】「フリンジショッパー」\5,290（税込・セール価格）

側面の編み込みやフリンジがアクセントになったトートバッグ。持ち手部分のメタルと編み込みディテールがボヘミアンな雰囲気を醸し出しています。上部はジッパーで開け閉めができて中身の飛び出しの心配もしなくてよさそう。シンプルコーデに一点投入で女性らしい華やかさを添えてくれる予感です。お気に入りのチャームをつけてさらに個性的にしても素敵かも。

スタイリングの幅が広がるステッチバッグ

【ZARA】「ミニステッチバッグ」\3,990（税込・セール価格）

ゴールドカラーのメタルパーツが付いたミニバッグ。ジッパーなどの金具部分がゴールドカラーで統一されていて高見えします。手持ちハンドルの他に取り外しができるショルダーストラップが2種付いており、カジュアルコーデにはキャンパス地、キレイ目コーデには本体と同素材のものと使い分けができるので、スタイリングの幅が広がりそう。

ふんだんにあしらわれたステッチが目を引くハンドバッグ

【ZARA】「ビーズストラップ付きハンドバッグ」\3,990（税込・セール価格）

縦に曲線を描くフェミニンなステッチディテールが目を引くハンドバッグ。上部サイドにはメタルビーズ付きの同素材のストラップが付いており、アクセントになっています。こちらも取り外し可能な肩紐付き。内側には同素材の財布も付属しているため、旅行などにバッグ一つで出かけられそうなのも嬉しいポイントです。

シックで落ち着いた大人の気品を醸し出す

【ZARA】「シティバッグ」\3,990（税込・セール価格）

シンプルながら大人の気品を醸し出すバッグ。持ち手が片側一つだけのすっきりとしたデザインも洗練された印象です。肩掛けもできるストラップが付いており、ダブルジッパーでの開閉が可能です。デイリー使いはもちろん、クラッチバッグとしてパーティなどのフォーマルシーンでも活躍しそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H