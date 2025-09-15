チェルシーで活躍するアルゼンチン代表MFは今季もここまで印象的な活躍を見せている、



クラブW杯を制覇して見事に世界王者に輝いたチェルシー。今季は久方ぶりにUEFAチャンピオンズリーグにも参戦する同クラブだが、その中心にいるのはやはりアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスだ。



『Squawka』によると、エンソ・フェルナンデスは今季ここまでのプレミアリーグで51回のチャンスクリエイトを行っており、この数字はチームメイトより13回も多い数字になっているとのこと。この数字はリーグでもトップクラスの水準となっており、これ以上のチャンスクリエイトを行なっているのはマンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデス（66回）とリヴァプールのモハメド・サラー（58回）のみだという。



これまで在籍中に幾度も監督交代を強いられてきたエンソ・フェルナンデスだが、どの監督が指揮を執るにしても、中心的存在としてチームを牽引。現指揮官のエンツォ・マレスカ監督の下でも絶対的な主力選手として躍動しているが、果たして今季はどのような活躍を見せてくれるのだろうか。

