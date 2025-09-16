Meicaリップ新作「フラワーモイストリップ」で叶える潤いと可憐さ

粧美堂のコスメブランド『Meica（メイカ）』から、可憐なお花と金箔を閉じ込めた「フラワーモイストリップ」が新登場しました。透明感のあるクリアタイプで、唇に色はつかないのに濃厚な潤いを与えてくれるのが魅力。今回は新たに「ベルガモット＆ジャスミン」と「ベリー＆ローズ」が加わり、人気の「アップル＆ジャスミン」とあわせて3種の香りから選べます。持っているだけで心が弾むようなリップで、保湿もかわいさも叶えてみませんか？

Meicaリップの新作は香り豊か♡

お花を閉じ込めた可憐な見た目と金箔のきらめきが特徴のフラワーモイストリップ。スクワラン※1を配合し、しっとり潤う唇に導いてくれます。

香りは「ベルガモット＆ジャスミン」「ベリー＆ローズ」「アップル＆ジャスミン」の3種展開。甘さや爽やかさなど気分に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

商品ラインナップと価格

Meica フラワーモイストリップ（唇に色はつきません）



価格：1,078円（税込）

販売は全国のバラエティショップ、ディスカウントストア、ドラッグストア、そして【粧美堂ONLINE STORE】でも購入可能。持ち歩き用にもギフト用にもぴったりな1本です。

潤いも可愛さも叶えるMeicaリップで毎日を華やかに

お花と金箔のきらめきが気分を上げ、スクワラン配合で唇をしっとり守る「フラワーモイストリップ」。

色を選ばず使えるクリアタイプだから、どんなメイクやシーンにも寄り添ってくれます。自分へのご褒美にも、ちょっとしたプレゼントにもおすすめのアイテム。

お気に入りの香りを見つけて、毎日のリップケアを特別な時間にしてみませんか？♡