ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は５５ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式15日（NY時間11:14）（日本時間00:14）
ダウ平均 45889.68（+55.46 +0.12%）
ナスダック 22311.68（+170.58 +0.77%）
CME日経平均先物 44755（大証終比：+275 +0.62%）
欧州株式15日GMT15:14
英FT100 9279.23（-4.06 -0.04%）
独DAX 23738.38（+40.23 +0.17%）
仏CAC40 7903.22（+77.98 +1.00%）
米国債利回り
2年債 3.531（-0.025）
10年債 4.034（-0.031）
30年債 4.648（-0.033）
期待インフレ率 2.371（0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.695（-0.020）
英 国 4.635（-0.036）
カナダ 3.167（-0.021）
豪 州 4.274（+0.059）
日 本 1.587（+0.012）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.38（+0.69 +1.10%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3703.20（+16.80 +0.46%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝114547.19（-1308.40 -1.13%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1688万1965（-192832 -1.13%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
