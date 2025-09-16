【ピタン（限定カラー）】 9月16日発売 価格：1,320円（ボール径0.4mm/0.5mm）

【拡大画像へ】

ゼブラは、ノートホルダー付ジェルボールペン「ピタン」の限定カラーを9月16日に数量限定で発売する。限定カラーの仕様は軸色がゴールド、インクが黒となり、ボール径は0.4mmと0.5mmの2種がラインナップされる。価格は各1,320円。

「ピタン」はノートに装着する専用ホルダーと、ホルダーに磁力で固定できるボールペンがセットになった商品。2023年8月にブラック、ホワイト、オレンジ、ブルーグレーの4色、ボール径0.5mmのモデルが発売されており、今回の限定カラーではより細い文字が書ける0.4mmが追加されている。

使用方法としては、ノートの裏表紙や厚紙にクリップが付いた磁石内臓の専用ホルダーを装着し、そこに磁力でペンを固定。使うときはホルダーから取り外してノックするだけで使い始めることができる。また、外観は”ノートと一体になるデザイン”を追求。ペンとホルダーの全長や厚みも、多くのノートの幅や厚みに収まるように設計されている。

【Pitan（ピタン）商品紹介】

ピタン（限定カラー）

ボール径0.5mmモデル（P-JJ115-25AW-G）

ボール径0.4mmモデル（P-JJS115-25AW-G）

取り付けと使用イメージ

【「ピタン」開発秘話】

ピタンの開発のきっかけは担当者自身の経験でした。移動中にペンがなくて書けなかったことや、ペンがノートに固定できなかったことなど、日頃の小さな気づきや観察が、発想の原点になっています。

開発にあたっては、単に機能を考えるだけでなく、道具としての「使う愉しさ」にもこだわりました。具体的には、使う人の感性をくすぐる「アイデア」と、愛着につながる「心地よさやデザイン」の2つを大切にしました。様々なノートに気持ちよく収まるペンの形状やサイズ、携帯時にペンが簡単に落下しないような磁石周りの設計、ペンを取り付ける際の「ピタッ」という音や感触など、細部に至るまで丁寧に設定しました。

ペンとノートの関係性を見直し、“使う人の思考や記録を支えられたら”と考え、約3年の開発期間を経て「ピタン」は誕生しました。