セリエA初挑戦の38歳バーディー、少年時代に憧れていた選手を明かす「彼のプレーは信じられないほど素晴らしかった」
今夏、セリエAに昇格したクレモネーゼに加入した元イングランド代表FWジェイミー・バーディーが少年時代のヒーローを明かしている。英『デイリーメール』が伝えた。
レスター在籍時の15-16シーズンにプレミアリーグで24得点を奪ってプレミアリーグ制覇に大きく貢献したバーディー。13シーズン在籍したレスターで通算500試合出場200得点を達成するなど、絶対的なストライカーとしてクラブの一時代を築いた。
そんな点取り屋が少年時代に憧れたのが元イタリア代表FWアレッサンドロ・デル・ピエロ氏だという。ユベントスのレジェンドであるデル・ピエロ氏は39歳まで同クラブでプレーし、リーグ戦513試合208得点を記録している。
「僕が若い頃に最も憧れていたのはデル・ピエロだった。彼のプレーは信じられないほど素晴らしかった。ほとんど毎週のようにゴールを決める彼を見るのは、本当に励みになったんだ。あの姿を見てきた僕にとって、イタリアに来てまったく同じことを成し遂げようとするのは、本当にワクワクするね」
なお、クレモネーゼは開幕戦でミランに2-1で勝利するなど、2連勝スタートに成功。今月2日に加入が発表されたばかりのバーディーは、15日開催の第3節ベローナ戦でデビューの可能性がある。
