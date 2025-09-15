Mリーグ、サンリオキャラクターズとのコラボレーション決定
leaad=Mリーグ機構は、サンリオが展開する「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションを実施することを発表した。
Mリーグ機構は、サンリオが展開する「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションを実施することを発表した。
本コラボレーションでは、ハローキティをはじめとするサンリオの人気キャラクターとコラボしたグッズの販売を予定。さらに、9月19日より「M.LEAGUE OFFICIAL TRADING CARDS」サービス内にて、サンリオキャラクターズとのコラボカードが順次販売される。
コラボレーションの詳細はMリーグ公式サイトにて。
Mリーグ機構は、サンリオが展開する「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションを実施することを発表した。
本コラボレーションでは、ハローキティをはじめとするサンリオの人気キャラクターとコラボしたグッズの販売を予定。さらに、9月19日より「M.LEAGUE OFFICIAL TRADING CARDS」サービス内にて、サンリオキャラクターズとのコラボカードが順次販売される。
コラボレーションの詳細はMリーグ公式サイトにて。