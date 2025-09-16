１児ママでモデルの長谷川理恵（５１）が１５日、ＳＮＳを更新。８月下旬から断酒を始め、残すところ１週間になったことを明かし、「血液検査の数値も楽しみだし 何よりお酒との付き合い方がわかったのが今回の大きな収穫 ついでに浮腫みまでとれて体重も減」と収穫を報告した。

さらに「メンタルは安定するしまだまだ続けたい気持ちになるのはランナーズハイならぬ断酒ハイ？！うん、そんな感じ」とつづり、「世界陸上で目にするアスリート女王達の美しき肉体 中距離選手と短距離選手の間くらい…目指すイメージ！！徐々にパンプアップしていこう」とスポーツブラ姿の自撮りをアップした。

縦に割れた腹筋、ぺったんこのお腹はアスリートのようで「めちゃくちゃカッコいいカラダ♥」「やば♥カッコイイ」「かっこいいお腹と、くびれ！！」「どうやったらそんな腹筋になりますか？」など驚きの声が寄せられている。

長谷川は、２０１２年６月に、「ＷＩＲＥＤ ＣＡＦＥ」などを傘下に持つカフェ・カンパニー代表取締役社長・楠本修二郎氏と結婚。今春中学に入学した長男（１２）がいる。