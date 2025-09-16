クリボーやテレサ達がもちもちのぬいぐるみで登場！ 「Mocchi-Mocchi-Game Style」シリーズより「スーパーマリオ」・「マリオカート」が9月20日発売
【Mocchi-Mocchi-Game Style「スーパーマリオ」・「マリオカート」】 9月20日 発売予定 価格： ぬいぐるみ 各4,950円 ボールチェーンマスコット 1,320円
(C) Nintendo
タカラトミーアーツは、ぬいぐるみ「スーパーマリオ Mocchi-Mocchi-Game Style」及び「マリオカート Mocchi-Mocchi-Game Style ボールチェーンマスコット/トゲゾーこうら」を9月20日に発売する。価格はぬいぐるみが各4,950円、ボールチェーンマスコットが1,320円。
もちもち触感のぬいぐるみ「Mocchi-Mocchi」シリーズより、「スーパーマリオ」と「マリオカート」が登場。ゲームに登場するおなじみのアイテムやキャラクターたちが、もちもちの手触りでかわいく再現されている。
ラインナップは「スーパーマリオ」より、「ヨッシーのタマゴ」、「クリボー」、「1UPキノコ」、「ワンワン」、「テレサ」、「ボムへい」の全6種、「マリオカート」より「ボールチェーンマスコット トゲゾーこうら」の全1種。
スーパーマリオ Mocchi-Mocchi-Game Style
ヨッシーのタマゴ
クリボー
テレサ
1UPキノコ
ワンワン
ボムへい
マリオカート Mocchi-Mocchi-Game Style ボールチェーンマスコット/トゲゾーこうら
