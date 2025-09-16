【Mocchi-Mocchi-Game Style「スーパーマリオ」・「マリオカート」】 9月20日 発売予定 価格： ぬいぐるみ 各4,950円 ボールチェーンマスコット 1,320円

タカラトミーアーツは、ぬいぐるみ「スーパーマリオ Mocchi-Mocchi-Game Style」及び「マリオカート Mocchi-Mocchi-Game Style ボールチェーンマスコット/トゲゾーこうら」を9月20日に発売する。価格はぬいぐるみが各4,950円、ボールチェーンマスコットが1,320円。

もちもち触感のぬいぐるみ「Mocchi-Mocchi」シリーズより、「スーパーマリオ」と「マリオカート」が登場。ゲームに登場するおなじみのアイテムやキャラクターたちが、もちもちの手触りでかわいく再現されている。

ラインナップは「スーパーマリオ」より、「ヨッシーのタマゴ」、「クリボー」、「1UPキノコ」、「ワンワン」、「テレサ」、「ボムへい」の全6種、「マリオカート」より「ボールチェーンマスコット トゲゾーこうら」の全1種。

スーパーマリオ Mocchi-Mocchi-Game Style

9月20日 発売予定

価格：各4,950円

ヨッシーのタマゴ

クリボー

テレサ

1UPキノコ

ワンワン

ボムへい

マリオカート Mocchi-Mocchi-Game Style ボールチェーンマスコット/トゲゾーこうら

価格：1,320円

9月20日 発売予定

(C) Nintendo

