¡Ú¥Î¥¢¡ÛOZAWA º¸Â¤Î¿ÙÂÓºÆ·ú¼ê½Ñ¤òÊó¹ð¡¡¡Ö°ø²Ì±þÊó¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×²áµîÈ¯¸À¤òÌÔ¾Ê
¡¡º¸Â¥ê¥¹¥Õ¥é¥ó¿ÙÂÓÂ»½ý¤Ç·ç¾ìÃæ¤Î¥Î¥¢¤Î£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢¿ÙÂÓ¤ÎºÆ·ú¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£Î¡Ý£±¡¡£Ö£É£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù¡×³«ËëÀï¡Ê£¸Æü¡¢¸å³Ú±à¡Ë¤Î£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç´ÝÆ£ÀµÆ»¤ÈÂÐÀï¡£¾ì³°¤Î´ÝÆ£¤ËÂÐ¤·Å´ºô±Û¤¨¥±¥Ö¥é¡¼¥À¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¤¬¡¢ÃåÃÏ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£Íâ£¹Æü¤ËÉÂ±¡¤Ç¤Î¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡Ö¥ê¥¹¥Õ¥é¥ó¿ÙÂÓÂ»½ý¡×¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á·ç¾ì´ü´Ö¤ËÆÍÆþ¤·¡¢£Î¡Ý£±¤Ï»Ä¤êÁ´ÀïÉÔÀïÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É£³Ç¯¤Îº£Æü¡¢Â¤Î¿ÙÂÓºÆ·ú¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¡£¡Ö´ÝÆ£¤µ¤ó¡¢À¶µÜ¤µ¤ó¡¢£Ë£Å£Î£Ô£Á¤µ¤ó¡¢·ý²¦¤µ¤ó¤ò»Ï¤á¡¢Áª¼ê³§¤µ¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ø²Ì±þÊó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Í¤Î°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£È¿¾Ê¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤È¤Ï¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸¬µõ¤Ç¼ì¾¡¤ÊÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ï£Ú£Á£×£Á¤Î¸ÀÍÕ¤¬ËÜ¿´¤«¥Ö¥é¥Õ¤«È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤Ê¤ì¤ÐÄ¹´ü·ç¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡££²£°£²£µÇ¯¤Î¥Î¥¢¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿ÃË¤ÎÉüµ¢¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£