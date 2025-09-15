アナリストは、ユーロドルは今週から再開されるＦＲＢの利下げで年末までに１．２０ドルまで上昇する可能性があると述べている。米企業の税金支払いなどの季節要因が９月のドル買いを支えているが、１０月以降はＦＲＢが年内に計０．７５％ポイントの利下げが予想されるため、ドルは下落するという。



同アナリストはまた、ＥＣＢは利下げサイクルを終了した可能性が高い中、ユーロドルの上昇余地は広範なドル安に左右されるとも述べている。



なお、短期金融市場は、ＦＲＢが年内の残りのＦＯＭＣである９月、１０月、１２月にそれぞれ０．２５％ポイントの利下げを実施する確率を完全に織り込んでいる。



EUR/USD 1.1757 EUR/JPY 173.33 EUR/GBP 0.8650



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

